Merval diz que Bolsonaro recriou o esquema dos anões do orçamento

247 – O esquema dos anões do orçamento voltou, aponta o colunista Merval Pereira , no Globo. "O esquema de desviar verbas através de emendas do Congresso, já usado em governos anteriores, como no escândalo dos 'anões do Orçamento', se repete agora de outra maneira, demonstrando como a criatividade dos corruptos é infindável. Fica claro que precisamos inventar um outro tipo de relacionamento do Congresso com o governo central, porque nosso sistema de presidencialismo de coalizão virou um instrumento de distribuir dinheiro para políticos e corromper o Estado", escreve.

"Os 'anões do Orçamento' eram deputados, de baixa estatura física e moral, que manipulavam a Comissão do Orçamento no Congresso com manobras para inclusão de obras regionais mediante propina recebida de empreiteiras e governantes estaduais e municipais. Agora, ao que tudo indica, o esquema, denunciado pelo jornal 'O Estado de S. Paulo', é centralizado no próprio Palácio do Planalto, que indica verbas de um 'orçamento paralelo' a seus correligionários e até a oposicionistas que se disponham a votar com o governo em ocasiões especiais, como a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado", pontua ainda o jornalista.

