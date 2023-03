Milly Lacombe vê “descontrole psicótico” na exibição de virilidade de Tarcísio

"E se uma governadora fizesse o que o macho super viril Tarcísio fez hoje?", questionou a jornalista sobre as marteladas do governador após o leilão do Rodoanel, em SP edit

247 - A jornalista e escritora Milly Lacombe criticou o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. As marteladas dadas por ele durante o leilão do trecho norte do Rodoanel em São Paulo repercutiram nas redes sociais.

"E se uma governadora fizesse o que o macho super viril Tarcísio fez hoje? Uma prefeita. Uma senadora. Uma deputada. Do que estaria sendo chamada? Haveria outra coisa nas manchetes que não o descontrole psicótico dessa pessoa?", questionou a jornalista.

Apelidado de “Thorcísio” em 2021, o governador Tarcísio de Freitas reeditou as marteladas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O gesto dividiu opiniões nas redes sociais. pic.twitter.com/nRv6aRKv8m March 14, 2023

Confira outras reações na internet:

Imaginem quanto o Tarcísio ganho nesse leitão pra das umas marteladas dessas. Psicopata pic.twitter.com/c9D5uDvTGv March 14, 2023

Slk Tarcísio tá espantando os opositores após essas marteladas. 🥶🥶🥶😱😱😱 — Humberto Menezes (@HMZ60799644) March 14, 2023

