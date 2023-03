Tarcísio tira onda de machão e destrói martelo em leilão do Rodoanel vencido por empresa desconhecida

Apoie o 247

247 — As marteladas fortes de Tarcísio de Freitas no púlpito durante o leilão do trecho norte do Rodoanel em São Paulo viralizaram nas redes sociais.

O governador, que anteriormente havia sido apelidado de “Thorcísio” por bater com força o martelo em outro leilão, comentou que “o pessoal está tímido ainda, mas vou mostrar como é que faz” antes de bater com força no suporte de madeira.

O símbolo da Bolsa de Valores de São Paulo caiu e o governador saiu do palco.

O fundo de investimento Via Appia Infraestrutura, uma empresa desconhecida, venceu a concessão para o trecho em questão, com três anos para finalizar a obra.

O governo espera uma redução de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis na Marginal Tietê, na capital paulista, com o trecho norte em operação.

“Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 km, 15 mil empregos e R$3,4 bi em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais pra admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel”, escreveu no Twitter.

Quatro propostas foram apresentadas para o leilão do Rodoanel Norte, incluindo a SP Flow — Mercantil do Brasil, Via Appia Fip Infraestrutura, Consórcio Infraestrutura SP e Acciona Concesiones Sociedad Limitada.

Na segunda etapa do leilão, a Via Appia e o Consórcio Infraestrutura SP ofereceram 100% de desconto no valor a ser pago mensalmente pelo estado de São Paulo à vencedora do leilão como compensação na PPP, o que significa que o estado não precisará repassar nenhum recurso como compensação.

O critério de desempate foi o percentual de desconto sobre o aporte do poder público na construção do trecho do Rodoanel, que está previsto em R$ 1,4 bilhão. O Consórcio Infraestrutura ofereceu 5,11% de desconto, enquanto a Via Appia ofereceu 23,10% e, portanto, saiu vencedora.

