Miriam Leitão já faz propaganda de Eduardo Leite, que disputa as prévias do PSDB

247 – A campanha da mídia alinhada ao capital financeiro, que defende a terceira via em 2022, como foi explicitado na entrevista de Alfredo Setubal ao Globo, já começa a esquentar. É o caso da coluna desta terça-feira da jornalista Miriam Leitão, que faz propaganda de Eduardo Leite, governador gaúcho que disputa as prévias do PSDB. "O governo Eduardo Leite assumiu o Rio Grande do Sul quando o estado estava há três anos atrasando os salários, estava há três meses sem pagar hospitais, com atraso de seis meses de repasse para as prefeituras e devia a fornecedores da saúde R$ 1,1 bilhão. Além disso, as alíquotas dos impostos estavam aumentadas. Ele iniciou uma reorganização do estado. Começou pelas privatizações e reforma de carreiras dos policiais e professores. Pagou as dívidas e em breve vai reduzir as alíquotas majoradas dos impostos", escreve a jornalista.

Ela também afirma que Leite tem projetos sociais. "Leite defende que o país faça um programa de transferência de renda que tenha como foco as 17 milhões de crianças que vivem abaixo da linha da pobreza", escreve. "Ele diz que o Bolsa Família focou, com razão, na extrema pobreza, e que seriam necessários, para esse novo programa, um valor adicional quase igual ao atual Bolsa Família, de R$ 35 bilhões."

