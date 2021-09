Dono da holding do Itaú ataca volta de Lula e pede terceira via em 2022

Apoie o 247

247 – A posição predominante do capital financeiro para as eleições de 2022 foi explicitada pelo empresário Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, holding controladora do Itaú, em entrevista ao jornal O Globo, concedida a Rennan Setti e Mariana Barbosa. "O Lula foi um bom presidente. Seu primeiro mandato manteve a politica econômica bem apertada, a inflação baixa, o Brasil cresceu. Ele se beneficiou do boom das commodities, de condições favoráveis que se encerraram com a crise do Lehman Brothers", disse ele.

Setubal, no entanto, critica o segundo mandato e fala em "terceira via". "Eu não acho que é um sentimento anti-Lula, eu acho que é um sentimento de mudança, esse modelo não está dando certo. Por isso que se fala da terceira via. Lula e Bolsonaro já passaram pelos governos. O Brasil precisa renovar", disse.

O empresário também disse que seu preferido é o tucano João Doria, do PSDB. "Pessoalmente, prefiro o (João) Dória. Ele tem se mostrado um grande gestor público, tem feito um governo excepcional, embora as pesquisas não deem a ele esse mérito. São Paulo vai crescer 8% este ano. No ano passado, o PIB do estado ficou estável. Eu não tenho todas as condições de julgar o Leite. É jovem, parece que faz um bom governo no Rio Grande do Sul, conseguiu fazer coisas que a Constituição Gaúcha proibia, privatizações. Mas moro em São Paulo e vejo o que acontece aqui", afirmou.

