Moro lamenta 100 mil mortes e Kennedy Alencar dispara: 'Hipócrita. Colocou o genocida no poder'

247 - O jornalista Kennedy Alencar protestou contra a fala do ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro, que lamentou no Twitter as 100 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil.

Alencar chamou Moro de "hipócrita", já que o ex-Lava Jato é "um dos maiores responsáveis por colocar o genocida [Jair Bolsonaro] no poder". O jornalista ainda disse que Moro é ainda mais perigoso que Bolsonaro para a democracia brasileira.

"Hipócrita. É um dos maiores responsáveis por colocar o genocida no poder. Assistiu e apoiou absurdos durante 16 meses como ministro. Fala agora como se não tivesse nenhuma responsabilidade pela tragédia. É mais perigoso do que Bolsonaro para a democracia brasileira", escreveu Kennedy Alencar.

Moro havia dito que "não podemos nos conformar" com as 100 mil mortes.

