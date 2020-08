Brasil chega a 100 mil mortos por Covid-19

247 - O Brasil atingiu no início da tarde deste sábado (8) a triste marca de 100 mil mortos pela Covid-19. A pandemia no País é marcada pela falta de uma coordenação nacional, já que o governo Jair Bolsonaro se eximiu de suas responsabilidades, teve dois ministros da Saúde diferentes neste período e, atualmente, conta com um interino no comando da pasta.

A pandemia de coronavírus já assola o Brasil há cinco meses, e ainda não há uma clara perspectiva de melhora do quadro. Há pouco mais de um mês, o Brasil registrava a marca de 50 mil mortos.

De acordo com os números apontados pelo consórcio de veículos de imprensa, o País contabiliza 100.240 mortes por Covid-19 e quase 3 milhões de casos da doença.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.