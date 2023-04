Morre o jornalista Palmério Dória

No dia que marca o infame golpe que implantou a ditadura no país, morre o jornalista paraense Palmério Dória. Um dos primeiros a revelar detalhes da Guerrilha do Araguaia, no livro que escreveu junto com Sérgio Buarque, Vincent Carelli e Jaime Sautchuk! pic.twitter.com/6Z7VFFvPVW