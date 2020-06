Morte de Miguel é abafada pela mídia e internet pede por justiça

Patroa da mãe da vítima, que estava desatenta propositalmente quando deixou a criança cair de uma altura de 35 metros, é também mulher do prefeito de Tamandaré e pagou fiança no valor de R$ 20 mil edit

Erica Carneiro, no Facebook - Lembram do caso da criança que caiu do nono andar em Recife ontem? Essa é a patroa.

Se você não viu a história nos jornais, farei um resumo.

Miguel, 5 anos, negro, filho de uma empregada doméstica que precisou levar o filho para o trabalho (no meio de uma quarentena) morreu ao cair do 9º andar do prédio, após a patroa da mãe botar ele sozinho no elevador para ir atrás da mãe que tinha descido para passear com a cachorra por ordem da mesma patroa.

Caiu de uma altura de 35 metros. Do 5º andar (apartamento que a mãe trabalha) foi parar no 9º, por coincidência um andar sem proteção. Miguel de 5 ANOS morreu porque a patroa da mãe estava FAZENDO A UNHA e muito ocupada para olhar o menino aí resolveu deixar ele ir atrás da mãe SOZINHO.

#JustiçaporMiguel

Jornais que se dizem do povo, nem falaram o nome dela, sabe porquê? Ela é a mulher do prefeito de Tamandaré. (Compartilhem para ela ficar bem conhecida).

Pagou uma fiança de 20 mil e já está LIVRE.

E a mãe de Miguel? E Miguel? E a Justiça? Onde ficam?

EU QUERO JUSTIÇA!! Pela mãe que hoje chora, pela dor que não vai sarar.

