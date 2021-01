Mulher de Moro apaga post em que detonava Bolsonaro

“O senhor escolheu um caminho muito errado. É o que penso”. A frase havia sido postada em 30 de dezembro e deletada do Instagram de Rosângela Moro nesta terça-feira (5) edit

247 - A esposa de Sérgio Moro, ex-ministro de Bolsonaro, a advogada Rosângela Moro, deletou de seu Instagram uma postagem que havia feito com críticas ao presidente.

“O senhor escolheu um caminho muito errado. É o que penso”. A frase havia sido publicada em 30 de dezembro e deletada nesta terça-feira (5).

Seu último post foi um desejo de Feliz Natal, com foto do Papai Noel. “É Natal! Que o bom velinho nos traga mais sabedoria, mais compreensão! Que nos traga a tão esperada vacina e que possamos abraçar quem amamos! Que lembremos com carinho e saudades dos que partiram. Feliz Natal”.

O conhecimento liberta. Saiba mais