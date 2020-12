Depois de Moro perguntar se Brasília tem presidente, Rosângela diz que Bolsonaro “escolheu um caminho muito errado”

Esposa de Sergio Moro, ex-ministro de Jair Bolsonaro, Rosângela Moro ignora o papel de seu marido na ascensão do facismo no País e faz críticas ao atual chefe do Planalto edit

247 - Rosângela Moro, esposa de Sergio Moro, voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro nas redes sociais, ignorando o papel de seu marido, ex-juiz da Lava Jato e responsável pela prisão do ex-presidente Lula, no avanço do fascismo no Brasil.

“O senhor escolheu um caminho muito errado. É o que penso”, postou em seu perfil no Instagram.

A publicação acontece um dia depois de Moro ter questionado se Brasília tinha presidente . A publicação do ex-ministro do governo gerou diversas repercussões em tom de deboche e ironia nas redes sociais.

O conhecimento liberta. Saiba mais