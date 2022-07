Nas pesquisas e no Tik Tok: Lula supera Bolsonaro na rede social mais acessada por jovens

Apoie o 247

ICL

247 - E não é só nas pesquisas que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem vencendo Bolsonaro. Lula deu um salto no Tik Tok, uma das plataformas com maior público jovem da internet, entre os dias 18 e 28 de julho.

De acordo com reportagem da coluna de Lauro Jardim, de O Globo, o petista aumentou em 554% seu número de visualizações e 440% o de comentários em comparação ao início de julho. Isso significa que Lula teve 8,5 vezes mais visualizações e 67 vezes mais compartilhamentos que Bolsonaro. Também teve alta de 3.087% em compartilhamentos e as curtidas quase triplicaram.

Com apenas um mês de criação do seu perfil no Tik Tok, a ascensão de Lula na plataforma se deu após a publicação de um vídeo do ex-presidente ao lado de Maria Xavier Feitosa, uma senhora de 79 anos conhecida como Dona Buraca. O vídeo foi assistido mais de 7,2 milhões de vezes. Trata-se de um relato feito por ela durante ato em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, durante a passagem de Lula no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Lula, você tirou o cavalo e o jumento e deixou o homem no carro e na mota. E não pode mais rodar. Não pode mais comprar gasolina. Ou vende, ou ferrugem vai comer”, disse dona Maria no vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vídeo com dona Maria liderou o ranking ultrapassando o mais visualizado de PL, quando Bolsonaro oficializou sua campanha. O post de Bolsonaro teve cerca de 841.200 visualizações e 1.345 compartilhamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.