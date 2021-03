Nassif: 'Bolsonaro não conseguiu sair da primeira fase dos ensaios autoritários'

247 - "O desgaste de Bolsonaro em manter um personagem claramente estúpido, como Ernesto Araújo, comprova que não conseguiu sair da primeira fase dos ensaios autoritários, de dependência dos seus primatas. Ou seja, caminha para 2022 contando exclusivamente com o apoio de grupos terraplanistas", escreve o jornalista Luis Nassif, em análise publicada no jornal GGN.

De acordo com o jornalista, "enfraquecido pelo fracasso na luta contra o Covid-19, Bolsonaro atua em duas frentes sensíveis, a frente política e a frente armada". "Na frente política, para impedir qualquer tentativa de impeachment no Congresso, fortalece o Centrão, trazendo para o centro do governo uma deputada federal do grupo", diz. "Em relação à frente armada, coloca um Policial Federal à frente do Ministério da Justiça e demite o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O alvo final parece ser o comandante do Exército, general Edson Pujol que sempre obstou as tentativas golpistas de Bolsonaro", afirma.

