Nassif sobre Jabor: “louvem o diretor mas parem com a hipocrisia sobre o pós-jornalismo”

Luis Nassif compartilha vídeo antigo do comentarista da Globo e diz que "a fala cairia perfeitamente em Damares ou Olavo"

247 - O jornalista Luis Nassif resgatou nesta quarta-feira (16) nas redes sociais um vídeo antigo do cineasta e também jornalista Arnaldo Jabor, que morreu nesta quarta-feira (15). “Louvem o diretor mas parem com a hipocrisia sobre o pós-jornalismo. A fala abaixo cairia perfeitamente em Damares ou Olavo”, comentou Nassif.

Como comentarista da Globo, Jabor foi de cronista destacado, ocupando o espaço de Paulo Francis como crítico da esquerda ao anticomunismo “mais primário”, segundo descrição do próprio Nassif em artigo no GGN . Ele coloca em lugares bem distantes o papel de cineasta e o de jornalista na biografia de Jabor.

Na ocasião, lembra Nassif, Jabor se utilizava muito dos preconceitos de classe da direita “contra os novos emergentes que vinham das classes D”. No fim da carreira como comentarista, usava abundantemente a palavra “canalha”, usava bordões racistas e trazia com frequência declarações contra o comunismo do PT.

“Sintomaticamente, hoje, as recordações e homenagens lembram o grande cineasta que foi”, destaca Nassif. Veja o vídeo rememorado pelo jornalista do GGN:

Louvem o diretor mas parem com a hipocrisia sobre o Pos-jornalismo. A fala abaixo cairia perfeitamente em Damares ou Olavo. pic.twitter.com/EFz503hxQO
February 16, 2022