Natuza Nery enquadra senador Marcos Rogério na GloboNews e internautas comemoram

247 - A jornalista Natuza Nery se tornou um dos temas mais comentados no Twitter do Brasil na tarde desta sexta-feira (28) após enquadrar o senador Marcos Rogério (DEM-RO) durante o programa Estúdio I, da GloboNews.

Natuza questionava o apoio do parlamentar a manifestações políticas com aglomerações durante a pandemia de Covid-19. Tentanto se justificar, Marcos Rogério afirmou que os atos de apoio a Jair Bolsonaro são atos em defesa da democracia. "O senhor está, com seu gesto, estimulando isso", disse a jornalista.

Diante de diversas interrupções em sua fala por parte do senador, Natuza disparou: "o senhor não vai fazer comigo aqui o que o senhor faz na CPI. O senhor vai me deixar concluir ou o senhor vai fazer comigo o que o senhor faz com as senadoras mulheres na CPI?".

@NatuzaNery JANTOU SENSATEZ E VOMITOU NA CARA DO NOJENTO DO SENADOR MARCOS ROGÉRIO. Viva Natuza Nery !!!!! https://t.co/9yEc2kkGOE — Zen 🕉️ (@SandroBattista7) May 28, 2021

A Natuza Nery apontou as incoerências e contradições do senador Marcos Rogério (pau mandado do Bolsonaro) e ele simplesmente surtou ao vivo. Mais uma vez, acabou massacrado pic.twitter.com/x8kyiKpb6b May 28, 2021

Em 15 de maio, Marcos Rogério publicou foto ao lado de manifestantes que expressavam apoio a Bolsonaro. Apesar de estar de máscara, pessoas ao seu lado dispensavam o equipamento de proteção contra o coronavírus.

Partidos de oposição e movimentos sociais organizam para este sábado (29) atos por todo o país pedindo a saída de Bolsonaro do poder. Para estas manifestações, no entanto, destacam-se os pedidos para que os participantes mantenham distanciamento e adotem todas as medidas de segurança contra a Covid-19.

Tem gente de todo canto, de Norte a Sul, para manifestar apoio ao presidente. E o estado de Rondônia se faz representado com a presença de pecuaristas e produtores.



É o Agro e o Povo pela Democracia! pic.twitter.com/PkvUVFkaFo May 15, 2021

Diversos internautas reagiram após o firme posicionamento da jornalista diante do senador.

Natuza Nery jantando o senador bolsonarista ao vivo!



"O senhor vai me deixar concluir ou vai fazer comigo o que faz com as senadoras mulheres na CPI?"pic.twitter.com/KGTDKFnHQT — Paulo Pacheco (@ppacheco1) May 28, 2021

O #Estudioi de hoje está melhor que a CPI, Natuza Nery tá virada no Renan Calheiros e a Maria Beltrão no Omar Aziz, mas de salto na voadora na cara. — Kriska Pimentinha (@KriskaSilvano) May 28, 2021

Natuza Nery comendo o cool do bolsominion sem lubrificante. Q Sabor #Estudioi pic.twitter.com/yDsKM4EIqc — Luis Desaillys (@LuisDesaillys) May 28, 2021

O Senador ficou tão perdido depois do “sabão” que levou da Natuza Nery, que foi falar de aglomeração do jogo do São Paulo. Natuza perfeita! — Isabela (@isabelacprs) May 28, 2021

Natuza Nery comendo o uc com Marcos Rogério ao vivo no estúdio I KKKKKKKKKKKK — pedro dA xoralixo (@PedroXarao) May 28, 2021

O nome dela é NATUZA NERY...

A craque do jogo. @NatuzaNery #Estudioi



pic.twitter.com/dZhr8PAcP0 — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) May 28, 2021

Natuza Nery enfrentando as maluquices do senador Marcos Rogério, ao vivo na GloboNews.

Muito bem, Natuza! — MAURICIO F. (@sarro_f) May 28, 2021

