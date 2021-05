29M: já são 186 atos contra Bolsonaro confirmados e movimentos indicam medidas de precaução (veja)

247 com RBA - Já estão confirmadas 186 manifestações contra Bolsonaro no país neste sábado, da qual participarão movimentos sociais, entidades estudantis e de trabalhadoras e trabalhadores, organizações de bairros e até torcidas organizadas. É o #29M. Veja a lista das manifestações já confirmadas abaixo.

Desta vez, o ato será presencial, com manifestações de rua praticamente em todas as unidades da federação (confira quadro de atividades confirmadas). Isso provocou receio e críticas em parte dos movimentos contrários ao governo, devido à possibilidade de exposição ao coronavírus, no momento em que a crise sanitária volta a se agravar e se fala na chegada de uma “terceira onda”. Por outro lado, vários grupos – mais de 100 organizações reunidas nas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo – preocupam-se em apontar medidas de precaução para evitar riscos.

Até mesmo um “guia de cuidados” para quem for à manifestação circula nas redes sociais. Elaborado pelo Centro Acadêmico da Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar, no interior paulista), recomenda logo no início não ir caso a pessoa seja do grupo de risco ou tenha algum sintoma. Outra orientação é usar máscara o tempo todo (PFF2, de preferência), levando pelo menos uma de reserva e, se possível, mais uma para oferecer a alguém. Outras indicações são de guardar distância mínima de 1,5 metro dos outros manifestantes e lembrar a todos sobre isso. E não esquecer do álcool em gel 70º nos atos #29M.

Veja:





Além disso, as orientações incluem o retorno para casa. Primeiro, tomar banho assim que chegar em casa, lavando os cabelos. Tomar cuidado ao manusear as roupas usadas, antes de lavá-las. Higienizar objetos, como carteira e celular, e “se monitorar” durante 14 dias, se possível mantendo-se isolado.

CPI, auxílio e “fora Bolsonaro”

Com vários itens, a pauta do chamado #29M tem como palavra de ordem o “fora Bolsonaro”. Os manifestantes vão defender ainda o auxilio emergencial de R$ 600 (tema de ato organizado por centrais sindicais e movimentos em Brasília na quarta-feira) e vacinação em massa. Também devem apoiar os trabalhos da CPI da Covid no Senado. A agenda inclui protestos contra o desemprego, cortes de verbas na educação, privatizações – especialmente da Eletrobras – e a “reforma” administrativa.

Entre os que se alinharam a favor do ato de sábado, está o ator e escritor Gregorio Duvivier, que nesta semana, inclusive, escreveu artigo a respeito, publicado no jornal Folha de S.Paulo. O título: “Não podemos ter medo de ir às ruas protestar nem deixar de ter cuidado”. Quase no final, ele afirma: “Tudo o que mudou, no mundo, só mudou porque tinha muita gente no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Esse país não é feito só de moto sem silenciador e miliciano com silenciador”.

Mas quem estiver realmente impossibilitado de ir aos atos presenciais, consegue participar do #29M também alimentando as redes sociais. A ideia é fazer um cartaz de protesto e um autorretrato para postar no Instagram, Twitter ou Facebook comas hashtags #Foto29M, #FotografosPelaDemocracia e #ForaBolsonaro. O coletivo Fotógrafos pela Democracia 20 fotos com essas hashtags para compartilhar nas redes durante todo o dia 29.

Política de morte

A União Nacional dos Estudantes (UNE) aprovou convocação para a manifestação #29M, em um dia de protesto contra cortes de recursos no setor de educação. A entidade, inclusive, publicou documento listando 10 motivos para participar. “Ocuparemos as ruas, com todas as medidas sanitárias necessárias, para denunciar os ataques do governo Bolsonaro à educação pública e sua política da morte”, afirmou a vice-presidenta da UNE, Élida Elena.

O ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT) também defendeu o #29M, afirmando em entrevista que “o povo vai retomar, nas ruas, as rédeas do país”. Ele participou do programa Sua Excelência, o Fato, na TV 247. “Podem ter certeza que o Brasil está esperando sair às ruas com segurança. E não vai ser pequena a manifestação”, declarou. “Não estou falando apenas da próxima. Temos um ano e meio até a eleição. Este país vai tomar as ruas para virar esta página.”

Mais perigoso que o vírus

Nas redes sociais, parlamentares do Psol convocam para o #29M. “Quando o presidente é mais perigoso que o vírus, o povo precisa ir às ruas! No próximo dia 29 mostraremos nossa indignação, usando máscaras e respeitando as medidas de segurança”, afirmou, por exemplo, o deputado federal Ivan Valente (SP).

No Facebook, o Coletivo Democracia Corinthiana também aderiu ao #29M. “Enquanto a pandemia avança, a crise econômica e social também aflige o povo brasileiro. Com mais da metade da população vivendo situação de insegurança alimentar, o governo insiste na cartilha neoliberal, oferecendo um auxílio emergencial insuficiente, cortando recursos da educação e habitação e avançando com a privatização dos Correios e da Eletrobras e com o desmonte do Estado através da Reforma Administrativa”, afirma. Assim, o grupo convida para manifestação no Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, a partir das 16h do sábado, com a mesma ressalva: “Seguindo as normas sanitárias de distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel”.

Atos confirmados para o #29M no Brasil e no mundo:

(Última atualização 27/05 | 21h) Sistematização: Central de Mídia das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo

Norte

AC - Rio Branco - Arena Acreana | 15h

AC - Rio Branco - Palácio Rio Branco | 17h

AM - Manaus - Praça da Saudade | 16h

AP - Macapá - Praça da Bandeira | 16h

PA - Abaetetuba - Praça do Barco | 15h

PA - Altamira - Concentração na Equatorial Energia | 8h

PA - Belém - Praça da República | 8h

PA - Cametá - Praça das Mercês | 8h

PA - Castanhal - Praça Estrela | 16h

PA - Marabá - Em frente ao Centro de Convenções | 8h

PA - Parauapebas - Rua do Comércio (Bambuzal) | 08h

PA - Santarém - Praça de Eventos | 17h30

TO - Araguaina - Praça das Bandeiras | 16h

TO - Palmas - Av. Juscelino Kubitschek - em frente ao Palácio Araguaia | 9h

RO - Guajará-Mirim - Parque Circuito | 9h30

RO - Porto Velho - Em frente à praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré | 8h

Nordeste

AL - Delmiro Gouveia - Câmara dos Vereadores | 9h

AL - Maceió - Praça Centenário (carro, moto ou a pé) | 9h

AL - Maceió - Praça dos Martírios | 9h

AL - Maceió - Monumento a República (carreata) | 15h

BA - Feira de Santana - Em frente a Prefeitura | 9h

BA - Ilhéus - Praça Caiuru | 9h

BA - Salvador - Largo do Campo Grande | 10h

CE - Fortaleza - Carreata Arena Castelão | 15h

CE - Fortaleza - Praça da Gentilândia | 15h30

CE - Juazeiro do Norte - Praça da Prefeitura | 8h

MA - Caxias - Praça da Matriz | 8h30

MA - Imperatriz - Praça de Fátima | 9h

MA - Santa Inês - Praça das Laranjeiras | 9h

MA - São Luís - Praça Deodoro até a Praça Maria Aragão | 9h

PB - Campina Grande - Praça da Bandeira | 9h

PB - João Pessoa - Carreata Praça da Independência (até Parque da Lagoa) | 9h

PB - Patos - Correios | 8h

PE - Recife - Praça do Derby | 9 h

PE - Caruaru - Centro | 9h

PE - Garanhuns - Centro | 9h

PI - Teresina - Praça Rio Branco | 8h

RN - Mossoró - Praça Cícero Dias | 16h

RN - Natal - Em frente ao Midway Mall | 15h

SE - Aracaju - Praça de Eventos entre os Mercados | 8h

Centro-Oeste

DF - Brasília - Carreata Palácio do Buriti (até a Esplanada) | 8h30

DF - Brasília - Museu Nacional | 9h

GO - Goiânia - Praça Cívica | 9h

MS - Aquidauana - Praça dos Estudantes | 9h

MS - Bonito - Praça da Liberdade | 9h

MS - Campo Grande - em frente a UFMS | 8h

MS - Corumbá - Centro - 9h

MS - Dourados - 9h

MS - Três Lagoas - Praça Ramez | 9h

MT - Cuiabá - Carreata saindo da UFMT | 9h

MT - Cuiabá - Praça Alencastro | 15h

MT - Rondonópolis - Panfletaço Praça do Centro | 9h

Sudeste

ES - Vitória - UFES | 15h

MG - Alfenas - Praça Getúlio Vargas | 15h

MG - Bambuí - Entrada da Cidade | 16h

MG - Barbacena - Praça da Matriz | 10h

MG - Belo Horizonte - Praça da Liberdade | 10h

MG - Caratinga - Praça da Estação | 15h

MG - Divinópolis - Rua São Paulo com Primeiro de Junho | 9h

MG - Esmeraldas - Posto do Trevo | 14h

MG - Formiga - Praia Popular | 10h

MG - Governador Valadares - Praça dos Pioneiros | 9h

MG - Ipatinga - Praça Primeiro de Maio | 10h

MG - Itabirito - Em frente à Prefeitura | 8h

MG - Itajubá - Praça Theomiro Santiago | 10h

MG - Itaúna - Praça da Matriz - 10h

MG - João Monlevade - Câmara Municipal | 9h

MG - Juiz de Fora - Parque Halfeld | 10h30

MG - Lafaiete - Praça Barão de Queluz | 9h

MG - Leopoldina - Praça José Pires, viaduto do Bela Vista | 10h

MG - Mariana - Praça da Sé | 9h

MG - Mariana - Terminal Turístico | 9h

MG - Montes Claros - Praça Dr. João Alves | 9h

MG - Muriaé - Parque de Exposições | 10h

MG - Nova Lima - Praça da Matriz | 8h

MG - Ouro Branco - Posto Ipiranga IFMG | 10h

MG - Ouro Preto - Praça Tiradentes | 10h

MG - Passos - Praça do Rosário | 14h

MG - Poços de Caldas - Parque José Afonso Junqueira | 15h

MG - Pouso Alegre - Praça da Catedral | 10h

MG - São Sebastião do Paraíso - Expar | 10h30

MG - São João Del Rei - Teatro Municipal | 10h

MG - São José da Barra - Hidrelétrica de Furnas | 17h

MG - Teófilo Otoni - Praça Tiradentes | 9h

MG - Uberaba - Praça Rui Barbosa | 11h

MG - Uberlândia - Praça Ismene Mendes | 10h

MG - Varginha - Praça do ET | 10h

MG - Viçosa - 4 Pilastras | 9h30

RJ - Angra - Praça do Papão (Centro) | 9h

RJ - Barra Mansa - Rua do Lazer | 9h

RJ - Belford Roxo - Praça do Centro | 9h

RJ - Campos - Praça São Salvador | 10h

RJ - Macaé - Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ - Miracema - Posto Confiança | 15h

RJ - Nova Iguaçu - Praça Direitos Humanos/ Via Light | 9h

RJ - Nova Friburgo - Centro de Turismo na Praça Getúlio Vargas | 16h

RJ - Osório - Praça da Matriz | 15h

RJ - Petrópolis - Praça da Inconfidência | 11h

RJ - Rio das Ostras - Feira Livre da Ânconra | 9h

RJ - Rio de Janeiro - Monumento Zumbi dos Palmares | 10h

RJ - Santo Antônio de Pádua - Centro | 10h

RJ - Teresópolis - Escola Sakura Ermitage | 9h30

RJ - Volta Redonda - Praça Juarez Antunes | 16h30

SP - Assis - Em frente ao Homem de Lata (Av. Rui Barbosa) | 10h

SP - Campinas - Largo do Rosário | 10h

SP - Guaratinguetá - Em frente a FEG/UNESP | 10h30

SP - Ilha Bela - Praça da Mangueira (em frente ao colégio ACEI) | 9h

SP - Indaiatuba - Rua João Martini (esquina Av. Ário Barnabé) | 14h

SP - Itanhaém - Calçadão Itanhaém | 16h

SP - Itapetininga - Fórum | 15h30

SP - Jacareí - Pátio dos Trilhos | 10h

SP - Limeira - Praça Toledo de Barros | 9h

SP - Marília - Ilha ao lado da Galeria Atenas | 10h

SP - Peruíbe - Faixaço na Passarela em frente ao kartódromo ao lado da Faculdade Peruíbe | 14h

SP - Piracaia - Praça do Rosário |15h

SP - Piracicaba - Praça José Bonifácio | 9h

SP - Poá - Praça Santo Antônio | 13h

SP - Praia Grande - Quadradão do Quietude | 11h

SP - Praia Grande - Estátua Yemanjá | 13h

SP - Ribeirão Preto - Esplanada do Teatro Pedro II | 10h

SP - Ribeirão Preto - Estádio do Botafogo (venha de carro, moto ou de bicicleta) - 9h30

SP - Rio Preto - Praça José Marcondes | 16h

SP - Santa Barbara D'oeste - Câmara Municipal | 8h30

SP - Santos - UNIFESP | 15h

SP - Santos - Estação Cidadania | 16h

SP - São Bernardo do Campo - Paço Municipal de SBC | 10h

SP - São Carlos - Centro + vários pontos de concentração |

SP - São José dos Campos - Praça Afonso Pena | 10h

SP - São José dos Campos - Rodovia Carvalho Pinto | 9h

SP - São Paulo - MASP | 16h

SP - São Roque - Carreata Concentração na Brasital | 9h

SP - Sorocaba - Praça Coronel Fernando Prestes | 10h

SP - Taubaté - Praça Dom Epaminondas | 10h

SP - Ubatuba - Trevo do Caiçara - Centro | 16h

SP - Vinhedo - Praça Santana | 8h

Sul

PR - Cascavel - Calçadão Av. Brasil | 10h

PR - Curitiba - Praça Santos Andrade | 16h

PR - Londrina - Concha Acústica (Centro) | 17h

PR - Maringá - Praça Raposo Tavares | 10h

PR - Ponta Grossa - Praça Barão de Guaraúna | 16h

SC - Balneário Camboriú - Praça Tamandaré | 10h

SC - Blumenau - Praça Carlos Gomes | 10h

SC - Brusque - Esquina Getúlio Vargas com Primeiro de Maio | 9h

SC - Canoinhas - Praça Oswaldo de Oliveira | 15h

SC - Chapecó - Carreata EFAPI-Centro e faixaço/bandeiraço nas Sinaleiras da Avenida Getúlio Vargas | 10h

SC - Chapecó - Carreata Subida da Unochapecó | 10h

SC - Criciúma - Parque das Nações (carreata) | 9h

SC - Garopaba - Carreata Rua Álvaro Ernesto dos Santos | 15h

SC - Itajaí - Calçadão da Hercílio | 9h

SC - Jaraguá do Sul - Praça Ângelo Piazera | 9h

SC - Florianópolis - Largo da Alfândega | 10h

SC - Joinville - Praça da Bandeira | 10h

SC - Rio do Sul - Praça Ermembergo Pellizzetti | 9h

SC - São Miguel do Oeste - Trevo da BR 282 (saída para Maravilha) | 10h

SC - Tubarão - Carreata e Bicicletada Museu Wilky Zumblick | 15h

RS - Alegrete - Calçadão | 15h

RS - Capão da Canoa - Prefeitura | 15h

RS - Caxias do Sul - Praça Dante Alighieri | 15h

RS - Gravataí - Parada 66 (Em frente ao Veterano) | 10h

RS - Ijuí - Praça dos Imigrantes | 15h

RS - Novo Hamburgo - Praça Punta Del Este | 10h

RS - Osório - Manifestação e Carreata - Praça da Matriz | 15h

RS - Passo Fundo - Praça da Mãe | 8h

RS - Pelotas - Largo do Mercado | 10h

RS - Porto Alegre - Prefeitura | 15h

RS - Rio Grande - Dr. Pio | 11h

RS - Rolante - Rua Coberta | 11h

RS - Santa Cruz do Sul - Parque da Oktoberfest | 15h

RS - Santa Maria - Praça Saldanha Marinho | 10h

RS - Santa Vitória do Palmar - Em frente ao Correio | 15h

RS - São Leopoldo - Marco Zero | 9h

RS - Taquara - Rua Coberta | 9h

RS - Tramandaí - Prefeitura | 15h

RS - Viamão - Praça da Prefeitura | 10h

RS - Xangri-lá - Prefeitura | 15h

Atos no Exterior

28M

Alemanha - Berlim - Em frente à Embaixada Brasileira Wallstrasse 57, 10197 Berlin | 13h

29M

Bélgica - Bruxelas - Estação Gare Central | 15h

Espanha - Barcelona - Font de Canaletes | 19h30

Espanha - Palma de Maiorca - Plaza d’Espanha | 19h

EUA - Nova York - Union Square | 16h

França - Paris - Place de Republiqué | 17h

Holanda - Amsterdam - Dam 1 | 15h

Inglaterra - Londres - Russell Square (Marcha Kill the Bill) | 12h

Inglaterra - Oxford - Frente ao Restaurante do Fernando | 13h

Portugal - Lisboa - Alameda de Dom Afonso Henriques | 17h30

Portugal - Porto - Frente ao Centro Português de Fotografia | 16h30.

Portugal - Porto - Estádio do Dragão | 18h

Suiça - Zurich - Estação Principal de Zurich | 11h

Uruguay - Montevideo - Embaixada Brasileira - Bulevar General Artigas 1394 | 12h

