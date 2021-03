New York Times: Bolsonaro parou com hostilidades com Huawei para conseguir vacinas da China

Reportagem do jornal The New York Times destaca que a necessidade de aquisição de vacinas contra a Covid-19 levou o governo Jair Bolsonaro a suspender os ataques contra a empresa chinesa Huawei, que participará do bilionário leilão de tecnologia sem fio 5G edit

247 - Uma reportagem do jornal The New York Times, assinada pelos jornalistas Ernesto Londoño e Letícia Casado, destaca que a mudança de postura do governo Jair Bolsonaro em relação à participação da chinesa Huawei no leilão de tecnologia sem fio 5G está ligada à necessidade do Brasil em adquirir vacinas contra a Covid-19 produzidas pelo país asiático.

O posicionamento do governo brasileiro contra o ingresso da Huawei no bilionário leilão da rede sem fio 5G fez parte da estratégia do governo dos Estados Unidos, na gestão do ex-presiente Donald Trump, de frear o avanço da influência chinesa em diversos países.

Em fevereiro, porém, durante uma viagem à China, o ministro das comunicações, Fábio Faria, fez um “pedido muito incomum a uma empresa de telecomunicações”. “Aproveitei a viagem para pedir vacinas, que é o que todos clamam”, teria dito Faria, de acordo com o NYT.

“Duas semanas depois, o governo brasileiro anunciou as regras para seu leilão 5G, um dos maiores do mundo. A Huawei, que o governo parecia ter barrado poucos meses antes, terá permissão para participar”, destaca a reportagem.

“A conexão precisa entre o pedido de vacina e a inclusão da Huawei no leilão 5G não é clara, mas o momento é impressionante e é parte de uma mudança radical na postura do Brasil em relação à China. O presidente, seu filho e o ministro das Relações Exteriores pararam abruptamente de criticar a China, enquanto funcionários do gabinete com incursões nos chineses, como Faria, trabalhavam furiosamente para aprovar novos carregamentos de vacinas. Chegaram milhões de doses nas últimas semanas”, ressalta o texto do NYT.

