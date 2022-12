“O Brasil voltou”, diz Eliane Cantanhede

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde celebrou a composição do ministério anunciada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Histórica antipetista, Cantanhêde destacou as mulheres ministras e disse que o quadro é "animador".

"O Brasil voltou! Lula montou uma equipe que traz competência, segurança, diversidade e o necessário equilíbrio de forças políticas. Um viva especial para as onze ótimas ministras! É animador", afirmou Eliane Cantanhêde.

O Brasil voltou! Lula montou uma equipe que traz competência, segurança, diversidade e o necessário equilíbrio de forças políticas. Um viva especial para as onze ótimas ministras! É animador. — Eliane Cantanhêde (@ECantanhede) December 29, 2022





Leia também matéria da Rede Brasil Atual sobre o assunto:

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentou a composição completa de seu ministério. Com atraso de quase duas horas em relação ao início previsto, Lula falou nesta quinta-feira (29) ao lado de todos os indicados. Ele também anunciou os líderes do governo na Câmara, José Guimarães, e no Senado, Jaques Wagner. Já o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será o líder do governo no Congresso.

Até ontem, haviam sido confirmados 21 dos 37 nomes. Hoje, Lula confirmou as indicações de Simone Tebet (Planejamento), Marina Silva (Meio Ambiente), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Ana Moser (Esportes) e Carlos Lupi (Previdência). Dos 37, 11 são mulheres.

Comunicação

A sempre polêmica Secretaria de Comunicação Social (Secom) fica com o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), enquanto o Ministério das Comunicações está com o deputado Juscelino Filho (União Brasil-MA). O presidente eleito comparou a escolha de todo o ministério ao de técnico da seleção brasileira: “Quero que a gente receba o título de melhor governo do mundo”.

“A construção do governo continua, e ela vai continuar inclusive depois da posse”, disse Lula. Ele pretende, dois ou três dias depois da posse, fazer uma reunião com os ministros para dizer “o que eu quero que aconteça neste país”. Em seguida, o presidente eleito quer se reunir com todos os governadores. “A gente vai começar o governo trabalhando. Quero que vocês (ministros) façam parte da história política deste país.”

Lula enfatizou a “coragem” de todos de assumir o governo em uma situação de precariedade. “Quase tudo na área social foi desmontado. (Vamos remontar) com muito mais competência, vontade, disposição. (…) Tenho certeza de que vamos dar conta do recado.”

Confira o ministério de Lula

Advocacia-Geral da União : Jorge Messias

: Jorge Messias Agricultura e Pecuária : Carlos Fávaro

: Carlos Fávaro Casa Civil : Rui Costa

: Rui Costa Cidades : Jader Filho

: Jader Filho Ciência e Tecnologia : Luciana Santos

: Luciana Santos Comunicações : Juscelino Filho

: Juscelino Filho Controladoria-Geral da União : Vinícius Carvalho

: Vinícius Carvalho Cultura : Margareth Menezes

: Margareth Menezes Defesa : José Múcio Monteiro

: José Múcio Monteiro Desenvolvimento Agrário : Paulo Teixeira

: Paulo Teixeira Desenvolvimento Social : Wellington Dias

: Wellington Dias Direitos Humanos : Silvio Almeida

: Silvio Almeida Educação: Camilo Santana

Camilo Santana Esportes : Ana Moser

: Ana Moser Fazenda : Fernando Haddad

: Fernando Haddad Gabinete de Segurança Institucional : Gonçalves Dias

: Gonçalves Dias Gestão : Esther Dweck

: Esther Dweck Igualdade Racial: Anielle Franco

Anielle Franco Indústria e Comércio : Geraldo Alckmin

: Geraldo Alckmin Desenvolvimento Regional : Waldez Góes

: Waldez Góes Justiça e Segurança Pública : Flávio Dino

: Flávio Dino Meio Ambiente : Marina Silva

: Marina Silva Minas e Energia : Alexandre Silveira

: Alexandre Silveira Mulheres : Cida Gonçalves

: Cida Gonçalves Pesca e Aquicultura : André de Paula

: André de Paula Planejamento e Orçamento : Simone Tebet

: Simone Tebet Portos e Aeroportos : Márcio França

: Márcio França Povos Indígenas : Sonia Guajajara

: Sonia Guajajara Previdência Social : Carlos Lupi

: Carlos Lupi Relações Exteriores : Mauro Vieira

: Mauro Vieira Relações Institucionais : Alexandre Padilha

: Alexandre Padilha Secretaria de Comunicação Social : Paulo Pimenta

: Paulo Pimenta Secretaria-Geral : Márcio Macêdo

: Márcio Macêdo Saúde : Nísia Trindade

: Nísia Trindade Trabalho : Luiz Marinho

: Luiz Marinho Transportes : Renan Filho

: Renan Filho Turismo: Daniela Souza Carneiro (Daniela de Waguinho)





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.