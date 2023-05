Orlando Silva defende tirar jabuti da Globo do PL 2630 para garantir aprovação

Apoie o 247

247 - O relator do PL 2630, conhecido como PL das fake news, deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), declarou ser “simpático” à ideia de fatiar a matéria e retirar o jabuti da Rede Globo do texto. Ele disse que buscará tratar as questões de pagamentos a veículos jornalísticos e direito autoral de forma separada em outra proposta, informa a agência Lupa.

A remuneração a veículos jornalísticos é um dos pontos do texto que mais causou polêmica. Comunicadores de esquerda e veículos independentes expressaram preocupação com o artigo 32, que estipula negociações entre meios de comunicação e as big techs. Segundo eles, o artigo favorece as grandes emissoras, em especial a Rede Globo, que têm mais poder de barganha. A Globo apoiou o golpe de 2016 e a prisão injusta do presidente Lula. Além disso, há a possibilidade de o "bolo" disponível em publicidade digital ser reduzido, prejudicando outros veículos de mídia. O trecho também encontra resistência de setores do Centrão e, é claro, das próprias big techs.

“Há quem defenda que se possa separar streaming, separar remuneração de conteúdos jornalísticos, e votar juntos. Eu sou simpático à ideia. Eu acho que é bom”, disse Orlando, durante sua apresentação no Festival 3i, no Rio, neste sábado (6).

Orlando finalizou dizendo "ter fé" que as "grandes empresas jornalísticas" vão manter o apoio institucional ao PL na íntegra.

O PL 2630 tramita em regime de urgência na Câmara. A votação no plenário na semana passada foi adiada a pedido do relator, diante da possibilidade de rejeição do texto. Diversos partidos fecharam questão contra o projeto, como PL, PSDB, Cidadania, Republicanos e Novo.

O novo projeto tramitaria em regime de urgência e seria relatado pelo deputado Elmar Nascimento (União-BA), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), segundo a imprensa.

