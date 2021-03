"Para que mesmo servem as Forças Armadas?", pergunta Pannunzio

247 - O jornalista Fabio Pannunzio defendeu nesta segunda-feira (15) a extinção das Forças Armadas brasileiras, em meio à nova revelação de que o Exército deve gastar cerca de R$ 730 mil em brindes e bonecos em soldados em miniatura do filme Rambo.

"Para que mesmo servem as Forças Armadas? Para gerar a maior parcela do déficit previdenciário? Pra comprar cerveja pelo dobro do preço e picanha pelo triplo? Pra comprar leite condensado superfaturado? Para nos ameaçar toda vez que o Brasil ameaça avançar? #BrasilSemForçasArmadas", esreveu Pannunzio pelo Twitter.

Os brindes ainda incluem canetas, bonés e placas de todo o tipo. A compra está sendo feita pelo Batalhão Mauá, de Araguai, em Minas Gerais. Porém, os souvenires serão distribuídos em outras unidades do Exército.

