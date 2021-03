Após leite condensado, Exército vai gastar R$ 80 mil em bonecos de Rambo

Metrópoles - O Exército Brasileiro deve gastar cerca de R$ 730 mil em brindes e materiais para fotografia, o que incluiria bonecos em soldados em miniatura do filme Rambo, sucesso do cinema protagonizado pelo ator Sylvester Stallone.

A informação foi divulgada pela revista Veja. Segundo a reportagem, a lista de compras do Exército inclui 110 kits para churrasco, com uma maleta de alumínio, gravação a laser na tampa e o brasão do Exército. Os kits custarão R$ 18,4 mil. Já os bonecos em miniatura do Rambo custarão, segundo a reportagem, R$ 80 mil. Também estão na lista canetas, bonés e placas de todo o tipo.

A compra está sendo feita pelo Batalhão Mauá, em Araguari (MG). Segundo a reportagem, os produtos devem ser distribuídos para outras unidades do Exército.

