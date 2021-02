Parceira no GNT, Astrid Fontenelle critica Conká e diz que ela foi demitida do canal

247 - Parceira da cantora Karol Conká no GNT, a jornalista Astrid Fontenelle se posicionou sobre as atitudes de Karol Conká no BBB21 e disse que a artista “acabou de perder o emprego”, em discussão nas redes sociais, nesta terça-feira, 2.

Em vídeo postado pela jornalista sobre um discurso que a ministra Damares Alves fará na ONU, Astrid foi pressionada a comentar o caso. Uma seguidora questionou: “E quanto a sua amiga Karol que está no BBB alguma observação?”

A jornalista respondeu: “Primeiro, não é minha amiga. Segundo, já falei, acho que está toda errada. Toda!! Terceiro, o assunto é Damares. Bora colaborar??!”.

“Mas trabalha no GNT como você. No mínimo, vocês são companheiras de mídia”, insistiu a internauta - ao que Astrid respondeu: “Trabalhava. Acabou de perder o emprego”. “Só pra esclarecer. Um programa dela seria reprisado . Não será mais. Que alguém dê uma sacudida nela antes q piore”, explicou.

Só pra esclarecer. Um programa dela seria reprisado . Não será mais. Que alguém dê uma sacudida nela antes q piore. https://t.co/tvw2Bdalow February 2, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais