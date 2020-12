“Porra, eu quero a vacina”, protesta Boris Casoy (vídeo)

Revista Fórum - O jornalista Boris Casoy protestou nesta quarta-feira (16) contra os atritos entre o Governo Federal e o governador João Dória (PSDB), de São Paulo, sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Ele criticou ainda a postura do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que minimizou a necessidade da imunização durante evento realizado no Planalto.

“Porra, minha gente, eu quero a vacina! Eu tenho 79 anos! Quero a vacina, não quero ver essa briga de João Doria com Bolsonaro. Cadê a vacina?”, disse, revoltado, durante o Jornal do Boris.

“Acorda, ministro Pazuello! A população quer a vacina. Se o senhor não quer tomar a vacina, nem o presidente, não tome. Mas deixe quem quiser tomar. Acorda, ministro. Presidente, acaba com esse troço. Cadê a vacina?”, completou.

Boris Casoy falando palavrão passando na sua timeline pic.twitter.com/2ZBHtAf9W3 — Lucas Rohan (@lucasrohan) December 16, 2020

