Presidentes do Centro de Mídia da China e da Associated Press se reúnem

ICL

Rádio Internacional da China - O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do Grupo de Mídia da China (CMG), Shen Haixiong, conversou nesta terça-feira (29) em Pequim, por videoconferência, com a presidente da agência de notícias Associated Press (AP), Daisy Veerasingham.

Os dois lados trocaram opiniões sobre os temas como a responsabilidade dos veículos de imprensa, a comunicação cooperativa e a integração e o desenvolvimento da imprensa.

