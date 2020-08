Programa de Alexandre Garcia zera Ibope na CNN Brasil

247 - A contração do jornalista porta-voz do governo de Jair Bolsonaro, Alexandre Garcia e do também jornalista Sidney Rezende para o quadro “Liberdade de Opinião”, da CNN Brasil, não alterou os péssimos índices de audiência que o canal enfrenta.

Segundo informações do portal Na Telinha, na última segunda-feira (10), exibido entre 14h45 e 15h05, a atração opinativa chegou a zerar o Ibope na Grande São Paulo. Nas duas primeiras semanas no ar, de 27 de julho a 07 de agosto, o Liberdade de Opinião com Sidney Rezende marcou 0,18 ponto na capital paulista, atingindo a 20º posição no ranking de audiência. Na mesma faixa, a GloboNews marcou 0,99 de média e a liderança na TV paga.

A crise no canal é intensa. Apenas no mês de julho a CNN Brasil despencou 18 posições no Ipobe.

