Propaganda do PT coloca o dedo na ferida de Bolsonaro e bomba nas redes: "que porrada” (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - A inserção no horário eleitoral do PT fez duras críticas a gestão criminosa de Jair Bolsonaro frente ao governo Federal e logo chamou atenção dos internautas pelo “dedo na ferida” do chefe do executivo.

Lula citou a fome, o mau gerenciamento da pandemia e defesa de tortura feita por Bolsonaro. Lula também citou propostas para os mais pobres e para o empreendedorismo.

Veja a repercussão:

Chocado com a nova propaganda eleitoral de Lula para a TV. Tem que mostrar mesmo. E vamos de 13. pic.twitter.com/llJLiXVcF6 — ARTH (@anthunesarth) September 21, 2022

De boca aberta por essa propaganda 😱.

Vai ser Lula já no primeiro turno 🇧🇷🙏.

Compartilhe para o máximo possível de pessoas assistirem. https://t.co/d4yIiBVZne — Bruno Soares (@bruno15soares) September 21, 2022

Pensa numa porrada bem dada… pic.twitter.com/lInJekY7bO — Antonio Tabet (@antoniotabet) September 21, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.