No horário eleitoral, Lula mostra os crimes de Bolsonaro e aponta soluções para o Brasil (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou Jair Bolsonaro (PL) durante inserção no horário eleitoral e citou alguns crimes do atual ocupante do Planalto.

"Bolsonaro foi um mal militar. Foi preso por indisciplina", disse a interlocutora no vídeo. "Apoiou o regime militar, defendeu a tortura. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo, mas com o centrão ele é 'tchutchuca'. A fome voltou. Foi um desastre na economia e desumano na pandemia. Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes", complementou.

O ex-presidente falou sobre suas propostas. "Para você que precisa do auxílio, vamos garantir que ele continua no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado vamos renegociar sua dívida para limpar seu nome".

Intenções de voto

A pesquisa mostrou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganharia a eleição em primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) continuou em segundo lugar. O petista venceria um segundo turno contra o candidato do PL por uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

Também foram divulgadas pesquisas Ipec nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Santa Catarina e do Maranhão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.