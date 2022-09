Ipec: Zema tem 46% e Kalil tem 29% em Minas

Apoie o 247

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (20) e encomendada pela Globo, mostrou que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), conseguiu 46% dos votos, um ponto percentual a menos na comparação com a pesquisa anterior, de 6/9. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) ganhou dois pontos percentuais e teve 31% do eleitorado.

Carlos Viana (PL) alcançou 4% (2% na pesquisa anterior). Cinco candidaturas registraram 1% dos votos - Marcus Pestana, do PSDB (1% na pesquisa anterior), Cabo Tristão, do PMB (0% na anterior), Lorene Figueiredo, do PSOL (1% na anterior), Renata Regina, do PCB (1% na anterior) e Vanessa Portugal, do PSTU (1% na anterior).

Brancos e nulos somaram 6% (8% na pesquisa anterior) e não souberam, 11% (8% na pesquisa anterior).

Segundo turno

O governador Romeu Zema conseguiu 53% dos votos contra 33% de Kalil na disputa de segundo turno. Brancos e nulos somaram 8%, e não souberam ou não responderam, 7%.

Foram entrevistados 2.000 eleitores nos dias 17 a 19 de setembro em 101 cidades mineiras. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03406/2022.

