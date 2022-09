Ipec no Maranhão: Carlos Brandão tem 41% e Weverton, 20%

As duas principais candidaturas ao governo maranhense, uma do PSB e outra do PDT, registraram aumento no percentual de votos edit

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (20) e encomendada pela Globo, candidato ao governo do Maranhão Carlos Brandão (PSB) lidera as intenções de voto, com 41%, aumento de 13 pontos percentuais na comparação com a pesquisa anterior, de 23/08. Em segundo lugar ficou Weverton (PDT), com 20%, alta de quatro pontos.

O candidato Lahesio (PSC) conseguiu 16% (+6) e Holanda Jr. (PSD), 7%, diminuição de sete pontos percentuais.

Quatro candidaturas no Maranhão conseguiram 1% - Enilton Rodrigues, do PSOL (1% na pesquisa anterior), Joás Moraes, do DC (2% na pesquisa anterior), Frankle Costa, do PCB (1% na pesquisa anterior), e Simplício Araújo, do Solidariedade (1% na pesquisa anterior).

Brancos e nulos somaram 5% (eram 9% na pesquisa anterior).

Não souberam e não souberam, 8% (19% na pesquisa anterior).

Outros estados e a corrida presidencial

O Ipec também divulgou pesquisas sobre as intenções de votos para os governos do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

A pesquisa mostrou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganharia a eleição em primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) continuou em segundo lugar. O petista venceria um segundo turno contra o candidato do PL por uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

