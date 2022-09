Ipec: 54% dizem que governo Bolsonaro foi pior que o esperado

De acordo com a pesquisa, os que disseram ver a gestão de Jair Bolsonaro melhor que o esperado não chegaram a um terço do eleitorado edit

247 - Números da pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgados nesta terça-feira (20), encomendada pela Globo, mostraram que 54% dos eleitores acharam o governo de Jair Bolsonaro (PL) pior que o esperado. Para 32%, a gestão dele foi além das expectativas.

De acordo com os números, as análises negativas do governo foram maiores entre moradores do Nordeste (64% dizem que foi pior que o esperado), pessoas com renda familiar de até um salário mínimo (62%) e eleitores com 35 a 44 anos (59%).

As avaliações positivas foram melhores entre pessoas com renda familiar de mais de cinco salários mínimos (34% acham que foi melhor que o esperado), moradores do Centro-Oeste (36%) e pessoas com ensino superior (36%).

Intenções de voto

Números da pesquisa Ipec, divulgados nessa segunda-feira (19), apontaram que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganharia a eleição em primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 31%. O ex-presidente venceria o candidato do PL com uma diferença de quase 20 pontos percentuais no segundo turno.

Foram entrevistados 3.008 eleitores entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 cidades brasileiras. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00073/2022.

