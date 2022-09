Ipec: Lula passa de 46% para 47% e vence em primeiro turno contra 44% de adversários

De acordo com a pesquisa Ipec, Jair Bolsonaro (PL) ficou na segunda posição, com 31%. O presidenciável Ciro Gomes (PDT) conseguiu 7%, na terceira colocação edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (19) e encomendada pela Globo, mostrou o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em primeiro lugar, com 47% dos votos (46% na anterior, de 12/09). Jair Bolsonaro (PL) ficou na segunda posição, com 31% (mesmo percentual da anterior.

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) conseguiu 7%, na terceira colocação (mesmo percentual da anterior). Em quarto lugar, Simone Tebet (MDB) teve 5% do eleitorado (eram 4% no último levantamento).

Soraya Thronicke (União Brasil) teve 1% (1% na pesquisa anterior). Seis candidaturas ficaram com 0% - Vera, do PSTU (0% na pesquisa anterior), Felipe d’Avila, do Novo (1% na pesquisa anterior), Constituinte Eymael, do DC (0% na pesquisa anterior), Sofia Manzano, do PCB (0% na pesquisa anterior), Léo Péricles, do UP (0% na pesquisa anterior) e Padre Kelmon (PTB): 0% (não estava na pesquisa anterior)

Brancos e nulos somaram 5% (6% na pesquisa anterior), e não souberam ou não responderam, 4% (4% na pesquisa anterior).

Foram entrevistados 3.008 eleitores entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00073/2022.

Na pesquisa de 5/9, Lula teve 44% dos votos. Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 31% e Ciro em terceiro, com 8%. Simone Tebet teve 4%, em quarto lugar. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo), com 1% cada.

CRESCEU!

O crescimento de @LulaOficial no IPEC já mostra uma tendência. Vai dar primeiro turno!



🔴 Lula 47% (+1)

🟤 Bolsonaro 31% (=)

🟠 Ciro 7% (=)

🔵 Tebet 5% (+1) September 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.