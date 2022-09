Ipec em São Paulo: Haddad segue na liderança com 34%

Apoie o 247

247 - A pesquisa do Ipec, divulgada nesta terça-feira (20), encomendada pela Globo, mostrou que Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo governo do estado de São Paulo, com 34% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 22%, e pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 18%.

De acordo com os números, seis candidaturas registraram 1% - Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (DC), Elvis Cezar (PDT), Carol Vigliar (Unidade Popular), Vinicius Poit (Novo) e Altino Júnior (PSTU).

Edson Dorta (PCO) teve 0%.

Brancos e nulos somaram 10%, mesmo percentual dos que não souberam responder.

Foram entrevistados 2.000 eleitores entre os dias 17 e 19 de setembro em 84 municípios paulistas. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05582/2022.

