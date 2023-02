RedeTV! não sabe o que fazer com Sikêra Jr e crise na emissora aumenta

Para piorar situação, O apresentador tem vínculo até 2027 com a emissora edit

247 - Na RedeTV! desde janeiro de 2020, o apresentador Sikêra Jr vive a pior fase de audiência desde que estreou no comando do Alerta Nacional. Seu ibope não tem passado de 0,5 ponto na Grande São Paulo, mas a emissora não pode tirá-lo do ar e romper o contrato sem levar um prejuízo milionário. O apresentador tem vínculo até 2027.

De acordo com reportagem do portal Notícias da TV, nos bastidores da TV de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, a situação de Sikêra tem gerado questionamentos. O âncora ganha R$ 500 mil por mês (R$ 6 milhões por ano).

O Alerta Nacional tem média de 0,4 ponto desde 1º de janeiro. É o pior início de ano da atração. Na segunda (13), por exemplo, Sikêra Jr. deu o mesmo ibope que o Leitura Dinâmica, o jornal exibido na madrugada da RedeTV!.

