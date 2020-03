Refrão de Lula invade Jornal Nacional na noite do panelaço (vídeo)

Em uma das edições mais desafavoráveis do Jornal Nacional a Jair Bolsonaro, com longos minutos de cobertura dos maiores panelaços da história do país, o som do trompete ecoando o histórico jingle de Lula tomou conta da reportagem. William Bonner pediu desculpas pelo "som" edit

247 - Em dia tenebroso para Bolsonaro e seu governo, acuado pela falta de controle e liderança sobre a pandemia de coronavírus, o principal jornal da principal TV aberta do país, o Jornal Nacional, foi tomado pelo som do trompete que ecoou o jingle da campanha do ex-presidente Lula, em 1989.

Os integrantes do governo, todos de máscara, tentavam anunciar as medidas para a contenção da pandemia, mas o que se destacou na matéria foi mesmo o som do trompete. Da bancada, o âncora William Bonner depois pediu desculpas pelo "som".

Veja aqui:

Eu vivi pra ouvir "Ole Ole Ole Olá, Lula Lula" ao vivo no Jornal Nacional, reparação histórica amores#JornalNacional #Lula #panelaco18M pic.twitter.com/396SlKRSdM — Kenner Fidelis (@kennerfidelis) March 19, 2020