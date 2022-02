Reinaldo Azevedo diz que mudança na Polícia Federal pode estar relacionada ao caso da suposta facada

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirmou pelo Twitter na tarde desta sexta-feira (25) que a troca determinada por Jair Bolsonaro (PL) no comando da Polícia Federal pode estar ligada às investigações sobre a suposta facada durante a campanha eleitoral de 2018.

O governo Bolsonaro trocou Paulo Maiurino pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Márcio Nunes de Oliveira, para assumir a direção-geral da PF. Nunes de Oliveira foi superintendente-regional da PF no Distrito Federal entre maio de 2018 e abril deste ano.

>>> Bolsonaro "lança" vídeo que diz ser de 2018, da madrugada após ser operado, e apela de vez para repor a "facada" na campanha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Considerando as nuvens que se adensam no horizonte, uma mudança repentina no comando da PF a oito meses das eleições é, por si, preocupante. Sou obrigado a lembrar, entre outras coisas, que Bolsonaro exige publicamente que a PF endosse o que ele quer ouvir sobre a facada", escreveu Azevedo.

Bolsonaro e seus filhos têm tentado recolocar a facada no centro da discussão eleitoral, com o objetivo de fazer a candidatura de Bolsonaro pela reeleição ganhar fôlego diante do incontestável favoritismo do ex-presidente Lula (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE