Reinaldo Azevedo elogia entrevista de Lula ao Jornal Nacional: 'foi uma exibição de gala'

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo fez elogios à entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional nesta quinta-feira (25).

"Lula não concedeu uma entrevista, mas fez uma exibição de gala. Posso discordar disso ou daquilo, mas a entrevista é dele, não minha. Sem erros. Enfrentou", escreveu o jornalista no Twitter.

"Bem a bateria 'LJ/Corrupção'; acertou ao ñ se comprometer com a lista tríplice p/ a PGR (ñ está na Constituição); lembrou independência de MPF e PF nos govs. do PT; perguntou à queima-roupa e com acerto se orçamento secreto ñ é o verdadeiro mensalão", disse.

As jornalistas da Globo Miriam Leitão e Leilane Neubarth também fizeram elogios ao ex-presidente.

