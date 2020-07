Rodrigo Bocardi toma invertida ao criticar greve dos metroviários (vídeo)

247 - O apresentador do programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo, Rodrigo Bocardi levou uma invertida ao questionar nesta terça-feira (28) ao metroviário Altino de Melo, num tom crítico, “se era algo razoável promover uma greve em meio à uma pandemia”.

Bocardi, que fez uma entrada ao vivo com o metroviário, questionou. “Vocês consideram razoável fazer uma greve com em meio à uma pandemia, em meio à crise, com tantas pessoas precisando do transporte público para se locomoverem?”

O metrovário prontamente respondeu: “Os bilionários do Brasil aumentaram sua riqueza em 27% durante a pandemia. Eu que pergunto. É mais justo os bilionários deste país ficarem ainda mais ricos durante uma pandemia e tirar ainda mais direitos dos trabalhadores? Tá errado”.

Altino ainda explicou que a categoria encerrou a greve durante a madrugada da terça “entendendo ser necessário atender a população de forma adequada”.

Funcionários do metrô de São Paulo suspenderam a greve prevista para esta terça-feira (28), porém muitos deles não foram trabalhar durante a noite, o que provocou a paralisação das linhas 1 (Azul), 2 (Verde), 3 (Vermelha) e 15 (Prata) nesta manhã. As linhas 4 (Amarela) e 5 (Lilás) seguiram funcionando parcialmente a partir das 4h40. A CPTM continua funcionando normalmente. Cerca de 80% (1.399) dos trabalhadores que participaram de uma assembleia da categoria optaram pela suspensão da greve. Apenas 324 metroviários votaram pela manutenção da paralisação.

A direção do Sindicato dos Metroviários de São Paulo informou que a categoria já estava ameaçando uma paralisação desde junho contra cortes em direitos trabalhistas, mas que a “gota d’agua” foi uma mensagem que a companhia do Metrô de São Paulo enviou aos trabalhadores relatando corte de 10% de salários.

