Metroviários suspendem greve desta terça, mas linhas amanhecem paralisadas em SP

247 - Funcionários do metrô de São Paulo suspenderam a grave prevista para esta terça-feira (28), porém muitos deles não foram trabalhar durante a noite, o que provocou a paralisação das linhas 1 (Azul), 2 (Verde), 3 (Vermelha) e 15 (Prata) nesta manhã. As linhas 4 (Amarela) e 5 (Lilás) seguiram funcionando parcialmente a partir das 4h40. A CPTM continua funcionando normalmente. Cerca de 80% (1.399) dos trabalhadores que participaram de uma assembleia da categoria optaram pela suspensão da greve. Apenas 324 metroviários votaram pela manutenção da paralisação.

De acordo com atualização publicada pelo Metrô de São Paulo, os trechos entre as estações Ana Rosa e Luz, na Linha 1 (Azul), e entre as estações Alto do Ipiranga e Clínicas, na Linha 2 (Verde), foram reabertos às 6h12. O trecho entre as estações Santa Cecília e Tatuapé, na Linha 3 (Vermelha), foi reaberto às 6h17. O relato foi publicado no jornal O Estado de S.Paulo.

O secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, informou nesta segunda-feira (27) ao sindicato da categoria que o governo estadual renovará o acordo coletivo vencido em 30 de abril e acatará a proposta do Ministério Público do Trabalho sobre a manutenção do adicional noturno de 50%. A proposta prevê o pagamento de 25% por seis meses e a diferença será paga integralmente nos seis meses subsequentes.

O acordo também pagará o adicional de horas extras de 100%, com pagamento de 50% por seis meses e a diferença também paga integralmente nos seis meses seguintes.

