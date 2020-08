Rodrigo Constantino provoca e leva voadora de Rachel Sheherazade: ‘cuide do seu curral’

Rodrigo Constantino cometeu a imprudência de provocar a afiada jornalista Rachel Sheherazade na última quinta-feira, 27. O novo colunista da Record disse que a âncora do SBT Brasil seria “mais uma” famosa anti-governo “desmascarada”. Sheherazade retrucou: “cuide do seu curral” edit

247 - O tuiteiro ultra conservador Rodrigo Constantino levou uma voadora no peito da jornalista Rachel Sheherazade. Ele alfinetou: “Galvão? OS: Rachel Sheherazade em breve grita ‘Lula Livre. Mais uma desmascarada”.

Segundo o portal Terra, “a contratada do SBT soube da provocação e revidou: “Não teve coragem de citar meu nome por qual motivo? Medo de ser bloqueado?”.

A matéria ainda sublinha que “a apresentadora ressaltou que não deve satisfação do que “fala, pensa ou escreve” ao comentarista pró-governo. “Primeiro: minhas opiniões e convicções ME pertencem. Não lhe devo satisfação do que penso, falo ou escrevo. Fique aí escondido, longe do Brasil, passando pano e cuidando do seu curral. Esqueça-me, ressentido”, rebateu.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.