Rodrigo Vianna: "a palavra de Bolsonaro não vale uma dose de cloroquina"

247 - O jornalista Rodrigo Vianna alertou para a falta de credibilidade das palavras de Jair Bolsonaro, supostamente infectado pelo coronavírus.

"Se qualquer pessoa disser que testou positivo pro Coronavirus, a gente acredita e deseja sorte no tratamento. Há uma exceção apenas: o presidente. Ele diz que tá com vírus. E ninguém acredita. Mentiu demais. Terminou assim: a palavra de Bolsonaro não vale uma dose de cloroquina", escreveu o jornalista no Twitter.

Nos três exames anteriores, Bolsonaro usou os nomes de Airton, Rafael e 05. De acordo com ele, por razões de segurança. Agora o nome usado foi Jair Messias Bolsonaro.

Após dizer que foi infectado pela Covid-19, nesta terça-feira (7), Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a doença.

