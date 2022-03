RT e Sputnik são proibidas no YouTube; saiba onde assistir

Apoie o 247

247, Sputnik - O YouTube, plataforma controlada pelo Google, decidiu derrubar os canais dos portais de comunicação e notícias russos Sputnik e RT diante do conflito militar na Ucrânia. Por isso os dois canais divulgaram que podem ser acessados através do site odysee.com.

“Caros amigos, infelizmente, a plataforma de vídeos YouTube decidiu bloquear o canal da Sputnik Brasil após um incansável trabalho de nossa equipe por quatro anos. Apesar da censura do YouTube, continuamos a publicar nossos vídeos. Para assisti-los, acesse o nosso canal na plataforma de vídeos Odysee clicando em: https://odysee.com/@SputnikBrasil:8”, divulgou a Sputnik Brasil no Telegram.

“Esqueça o YouTube – assista RT News Livestream 24/7 sem censura no Odysee: https://odysee.com/@RT:fd/RTlivestream:8”, divulgou a RT no Telegram.

No dia 1º de março, o Google decidiu bloquear os canais no YouTube do canal RT e da agência de notícias Sputnik na Europa, entretanto, agora o bloqueio se estende a todas as regiões do mundo.

O YouTube está bloqueando imediatamente o acesso em todo o mundo a canais associados à mídia financiada pelo Estado russo, disse a empresa nesta sexta-feira (11), citando uma política que proíbe conteúdo que negue ou banalize eventos violentos bem documentados.

O serviço de streaming de vídeo, de propriedade do Google, disse que a operação militar especial russa na Ucrânia agora está sob sua política de eventos violentos.

"Nossas Diretrizes da Comunidade proíbem conteúdo que negue, minimize ou banalize eventos violentos bem documentados, e removemos conteúdo sobre a invasão da Rússia na Ucrânia que viola essa política. De acordo com isso, com efeito imediato, também estamos bloqueando os canais do YouTube associados à mídia financiada pelo Estado russo, globalmente", disse o porta-voz do YouTube Farshad Shadloo.

