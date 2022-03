Sakamoto: Bolsonaro usa guerra na Ucrânia como distração para 'passar a boiada'

O jornalista alertou para a pretensão do governo em facilitar a mineração em terras indígenas edit

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto afirma que Jair Bolsonaro "usa a desculpa da falta de fertilizantes por conta do conflito na Ucrânia para justificar a aprovação urgente de um projeto de lei que passa por cima de direitos de populações tradicionais".

"Nesta segunda (7), o presidente afirmou que, com a guerra entre Ucrânia e Rússia, 'apareceu boa oportunidade para a gente'. No caso, a votação do projeto de lei 191/2020, que facilita a mineração de terras indígenas", escreve o jornalista.

"Há um rosário de outros locais onde é possível exploração de matéria-prima para fertilizantes fora de áreas indígenas e o custo de exploração e de logística pode inviabilizar a exploração de jazidas em áreas indígenas. Isso seria um problema se os objetivos presidenciais se limitassem à questão dos fertilizantes, quando quer facilitar a mineração, o garimpo, a construção de barragens, o desmatamento e agropecuária nesses territórios, adotando um processo que relativiza a questão do consentimento dos povos originários".

