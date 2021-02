Sem transmissão da Fórmula 1, Globo demite Mariana Becker após 27 anos

Durante 13 anos, a jornalista Mariana Becker foi correspondente da emissora na Europa cobrindo as corridas da Fórmula 1 edit

247 - Após perder a transmissão da Fórmula 1 para a emissora Band, a Globo demitiu a jornalista Mariana Becker após 27 anos. Durante 13 anos, Becker foi correspondente da emissora na Europa cobrindo as corridas da categoria.

"Com o término do contrato, em dezembro de 2020, a Globo e a jornalista Mariana Becker encerraram seu vínculo de trabalho", disse a emissora, que não renovou com a jornalista, que esperava uma resposta.

