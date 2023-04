Sergio Amadeu avalia que, sem órgão regulador, PL 2630 dará ainda mais poder às big techs

Apoie o 247

ICL

247 – O professor Sergio Amadeu, pesquisador e um dos maiores especialistas em internet do País, alertou para o risco de que a aprovação do PL 2630, a chamada "lei das fake news", dê ainda mais poder às plataformas digitais, caso ocorra sem a criação de um órgão regulador para aplicar as novas normas. "Sem uma instituição democrática que fiscalize a aplicação da lei conforme nossa Constituição estaremos dando todo poder aos donos das plataformas", diz ele. Confira:

Caso não ocorra uma acordo entre as forças democráticas o PL 2630 irá se tornar o seu oposto.



Veja o fio 👇 April 30, 2023





Enquanto isso, a ANATEL, sempre capturada pelas Operadoras de Telecom, corre por fora para se tornar a controladora da Internet, deslocando o https://t.co/A7P2FOqChz e levando ao máximo os interesses da aliança BigTechs e Teles. April 30, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.