Sikêra Jr. tem conta no Instagram derrubada

247 - Desde que chamou os homossexuais de "raça desgraçada", Sikêra Jr. tem sido alvo de diversos boicotes. O apresentador bolsonarista do "Alerta Nacional", da RedeTV!, já perdeu 35 patrocínios por conta do comentário homofóbico e nesta terça-feira (7) teve a conta do Instagram suspensa.

O apresentador está com o perfil na rede social fora do ar e teria perdido cerca de 57% dos intervalos comerciais.

O apresentador bolsonarista faturou R$ 120 mil em campanhas para fazer propaganda do governo federal.

