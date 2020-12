“Somos todos detratores e estamos do lado certo da história”, diz Cynara Menezes

247 - A jornalista Cynara Menezes, responsável pelo site Socialista Morena, que foi também incluída na lista de detratores do governo federal, lamentou a iniciativa de caráter fascista do governo de Jair Bolsonaro, mas disse que é melhor estar nessa lista do que fora dela. “Somos todos detratores e estamos do lado certo da história”, afirma. “Ruim seria estar ao lado de personagens como o Roger do Ultraje”. Ela também lembrou que vários citados estão se unindo em grupos para tomar iniciativas comuns, como ações de dano moral contra o governo brasileiro.

Inscreva-se na TV 247 e confira o comentário de Cynara Menezes:

O conhecimento liberta. Saiba mais