Suposto caso extraconjugal de Michelle Bolsonaro e Osmar Terra leva nome de ex-ministro nos assuntos mais comentados

Portal Forum - Um suposto caso extraconjugal no Palácio do Planalto mexeu com a internet. Quem estaria envolvida é ninguém menos do que Michelle Bolsonaro, de 37 anos, e o ex-ministro Osmar Terra. A primeira-dama vem demonstrando certo desconforto no casamento com o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com informação da IstoÉ. Ela chegou, inclusive, a viajar sozinha pelo país com Osmar Terra, o que seria o principal motivo de sua queda.

Em julho de 2019, a primeira-dama e os então ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Cidadania, Osmar Terra, assistiram juntos à sessão de cinema em homenagem aos 50 anos do primeiro pouso do homem à lua.