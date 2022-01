Surto de Covid: Globo tem quase 40 jornalistas infectados e entra em estado de alerta

Apoie o 247

247 - Com surto de casos de Covid-19 provocado pela variante ômicron, a Globo tem quase 40 jornalistas afastados pela doença e entrou novamente em estado de alerta com a pandemia. Nesta quarta-feira (5), Christiane Pelajo recebeu diagnóstico positivo para a doença e foi substituída por Marcelo Cosme no Edição das 16h. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A reportagem teve acesso a um email enviado por Ali Kamel, diretor de Jornalismo da emissora, à Redação da Globo nesta quarta. No comunicado, o executivo pede cuidado aos funcionários, explica os protocolos de segurança a serem mantidos e seguidos, além de definir regras para afastar jornalistas que apresentem risco à saúde da equipe.

A reportagem apurou também que já são 17 profissionais afastados da Redação da Globo no Rio de Janeiro e 20 da equipe de jornalismo de São Paulo. A emissora estaria sofrendo um grande desfalque, já que muitos funcionários também tiraram ou vão tirar férias neste mês.

Tanto no Rio como em São Paulo, as escalas de trabalho dos próximos finais de semana estão tendo que ser ajustadas para cobrir todos os buracos nas equipes.

"Como todos nós sabemos e estamos noticiando, a variante ômicron chegou com força. É então imprescindível que redobremos nossos cuidados, na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Precisamos usar máscara o tempo todo no ambiente de trabalho, higienizar mãos e equipamentos e evitar aglomerações", orienta ele.

