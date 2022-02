The Guardian destaca assassinato de Moïse: "Brasil, um George Floyd a cada 23 minutos"

Brutal assassinato do jovem congolês Moïse Kabagambe continua a ser destaque na imprensa internacional. Manifestações estão marcadas para este final de semana edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O jornal inglês The Guardian, uma das publicações mais tradicionais, publicou nesta sexta-feira (04) uma longa reportagem sobre o assassinato de Moïse Kabagambe e também o fato de que no Brasil há “um George Floyd a cada 23 minutos”, em referência ao assassinato do homem negro estadunidense que foi sufocado, à vista de todos, por um policial.

“Milhares de manifestantes devem chegar às ruas do Brasil no sábado para protestar contra o assassinato de um jovem refugiado congolês cujo assassinato – capturado em imagens de vídeo arrepiantes – causou uma explosão de raiva pelo racismo estrutural enraizado e violência de ódio”, inicia a reportagem.

O jornal relata que Kabagambe foi vítima de ataque violento após cobrar R$ 200 não recebidos por trabalhos que havia realizado para o quiosque Tropicália.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE