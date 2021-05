The Guardian diz que Brasil vive “calamidade” em mortes de grávidas na pandemia

De acordo com o jornal britânico The Guardian, "o acesso inadequado ao pré-natal e ao planejamento familiar são desafios de longa data do sistema de saúde pública do Brasil" edit

247 - O jornal britânico The Guardian destacou que o Brasil vive uma "calamidade" de mortes maternas provocadas pela pandemia. De acordo com reportagem, publicada nesta segunda-feira (3), "especialistas e ativistas dizem que a situação no Brasil é particularmente alarmante, com as autoridades recentemente pedindo às mulheres que adiem o parto até que o surto no país perca força".

"O acesso inadequado ao pré-natal e ao planejamento familiar são desafios de longa data do sistema de saúde pública do Brasil, com o país sofrendo taxas de mortes maternas mais de três vezes a média dos países da OCDE, mesmo antes da pandemia", diz o texto.

De acordo com o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr Covid-19), pelo menos 803 mulheres grávidas e puérperas morreram da doença desde o início da pandemia. Mais da metade dessas mortes, 432, aconteceram este ano.

